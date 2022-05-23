Кулеба об иностранном бизнесе, что до сих пор на рынке РФ: 580 компаний, восемь из которых – корпорации

На российском рынке продолжают работать 580 иностранных компаний, восемь из которых являются крупными корпорациями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

Кулеба сказал, что эти компании являются системными игроками на рынке России, и с ними будут работать.

По его словам, сейчас 1439 иностранных компаний из 70 стран, представляющих 55 различных индустрий, либо полностью вышли из России, либо прекратили какие-либо операции в РФ, но юридически еще там остаются.

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