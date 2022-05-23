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ПриватБанк предупреждает об очередной мошеннической схеме под предлогом выплат госпомощи

Понедельник, 23 мая 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Государственный ПриватБанк предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение из-за соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карт" под предлогом выплаты пособия от государства.

 
скриншот: приватбанк

В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.

"ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и ​​порядке получения помощи размещена исключительно через официальные каналы. Если вы получили уведомление о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", - говорится в сообщении.

Банк обратился в правоохранительные органы по поводу остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.

Экономическая правда

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Приватбанк мошенничество
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