1,5 миллиона франков: Швейцария расширяет финансовую помощь Украине на цифровые услуги

Швейцария готова поддерживать проекты цифрового обновления Украины: бюджет Программы EGAP, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемый Фондом Восточная Европа, увеличится на 1,5 млн франков.

Это глава Минцифры Михаил Федоров обсудил во время встречи в Давосе с генеральным директором SDC Патрисией Данци, сообщает прессслужба "Дії".

Там добавили, что финансовая поддержка Швейцарии уже помогла:

создать портал и приложение Дія,

создать портал Дія. Цифрова освіта,

разработать Платформу цифровой трансформации регионов Украины Дія. Цифрова громада,

профинансировать запуск десятков сервисов Минцифры, среди которых: услуги для автоматической регистрации бизнеса, сервис есть Малыш, налоговые услуги, электронная регистрация места жительства, местные петиции, электронные медицинские заключения и многое другое.

Также во время встречи Данци отметила, что Швейцария готова поддерживать проекты цифрового восстановления Украины.

Экономическая правда