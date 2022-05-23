Все разделы
Укр / Рус

1,5 миллиона франков: Швейцария расширяет финансовую помощь Украине на цифровые услуги

Понедельник, 23 мая 2022, 16:00 - Алексей Павлыш

Швейцария готова поддерживать проекты цифрового обновления Украины: бюджет Программы EGAP, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемый Фондом Восточная Европа, увеличится на 1,5 млн франков.

Это глава Минцифры Михаил Федоров обсудил во время встречи в Давосе с генеральным директором SDC Патрисией Данци, сообщает прессслужба "Дії".

Там добавили, что финансовая поддержка Швейцарии уже помогла:

  • создать портал и приложение Дія,
  • создать портал Дія. Цифрова освіта,
  • разработать Платформу цифровой трансформации регионов Украины Дія. Цифрова громада,
  • профинансировать запуск десятков сервисов Минцифры, среди которых: услуги для автоматической регистрации бизнеса, сервис есть Малыш, налоговые услуги, электронная регистрация места жительства, местные петиции, электронные медицинские заключения и многое другое.

Также во время встречи Данци отметила, что Швейцария готова поддерживать проекты цифрового восстановления Украины.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Швейцария Минцифра деньги Украина
Материалы по теме
Швейцария сняла санкции с "Еврохима", российский олигарх отдал компанию жене – СМИ 22 мая 2022, 18:25
Швейцарская страховая компания Zurich продает бизнес в РФ местной команде и уходит с рынка 20 мая 2022, 09:11
Экспорт золота из Швейцарии в США вырос в 23 раза из-за спроса инвесторов 27 апреля 2022, 19:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте