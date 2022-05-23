1,5 миллиона франков: Швейцария расширяет финансовую помощь Украине на цифровые услуги
Швейцария готова поддерживать проекты цифрового обновления Украины: бюджет Программы EGAP, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемый Фондом Восточная Европа, увеличится на 1,5 млн франков.
Это глава Минцифры Михаил Федоров обсудил во время встречи в Давосе с генеральным директором SDC Патрисией Данци, сообщает прессслужба "Дії".
Там добавили, что финансовая поддержка Швейцарии уже помогла:
- создать портал и приложение Дія,
- создать портал Дія. Цифрова освіта,
- разработать Платформу цифровой трансформации регионов Украины Дія. Цифрова громада,
- профинансировать запуск десятков сервисов Минцифры, среди которых: услуги для автоматической регистрации бизнеса, сервис есть Малыш, налоговые услуги, электронная регистрация места жительства, местные петиции, электронные медицинские заключения и многое другое.
Также во время встречи Данци отметила, что Швейцария готова поддерживать проекты цифрового восстановления Украины.
Экономическая правда
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