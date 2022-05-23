Великобритания предоставит кредитные гарантии для "Укрэнерго"

Правительство Великобритании предоставит финансовые гарантии по кредиту ЕБРР, который НЭК "Укрэнерго" использует для обеспечения стабильной работы компании в условиях войны.

Об этом во время заседания G7 заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, передает пресс-служба "Укрэнерго".

Благодаря этому Укрэнерго сможет потратить на поддержку ликвидности 97 млн евро средств, привлеченных у ЕБРР.

Это уже второй транш европейской экстренной помощи для украинского оператора системы передачи. Первую часть гарантий на сумму 50 млн. евро в рамках этого кредита уже предоставил Европейский союз через Европейский фонд устойчивого развития.

"Укрэнерго" стала первой украинской государственной компанией, получающей подобную финансовую помощь от Европы.

Финансовые гарантии правительства Великобритании являются частью ее объединенного пакета экономической, гуманитарной и военной поддержки Украины на сумму свыше 3 миллиардов долларов.

Экономическая правда