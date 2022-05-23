Спрос на вторичную недвижимость в Киеве рухнул на 50%
Спрос на покупку квартир упал на всей территории Украины, в Киеве – на 50% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке – на 90-100%.
Об этом говорится в пресс-релизе Flatfy.
Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области – +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской – +58%, в Киевской – +55%.
Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях. Только в Харьковской области цены заметно упали – на минус 33%.
Показатель предложения вторичного жилья упал меньше всего в Днепропетровской области – минус 2%, Киевской области – минус 25% и Закарпатской области – минус 26%.
Больше всего уменьшилось предложение в Кировоградской области – минус 92%, в Житомирской области – минус 86%, в Николаевской области – минус 85%.
Аналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине. Больше всего он упал на востоке и юге Украины: на минус 100% в Херсонской области, на минус 94% в Николаевской области, на минус 91% в Харьковской области, на минус 86% – в Одесской и Запорожской областях.
Экономическая правда
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