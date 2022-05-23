МВФ предостерег от сворачивания глобализации из-за российской войны против Украины

Международный валютный фонд предостерегает страны мира от экономической фрагментации после вторжения России в Украину, ведь отмена десятилетий интеграции сделает мир беднее и опаснее.

Об этом директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, ее первая заместительница Гита Гопинат и глава отдела стратегии Джейла Пазарбазиоглу рассказали в общем блоге перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, сообщает Bloomberg.

По их словам, страны должны диверсифицировать импорт, чтобы обезопасить цепи поставок и уменьшить потери производства из-за перерывов.

"Цена дальнейшей дезинтеграции в разных странах будет огромной", - сказали они. "И пострадают люди с любым уровнем дохода – от высокооплачиваемых специалистов и заводских работников со средним уровнем дохода, обеспечивающих экспорт, до низкооплачиваемых работников, зависящих от импорта продуктов питания, чтобы выжить".

Чиновники МВФ считают, что это приведет к росту миграции в попытках людей найти лучшие условия для жизни.

Ранее Bloomberg смоделировал ускоренный разворот глобализации в долгосрочной перспективе. Это приведет к росту бедности и падению производительности, а торговля окажется на уровне, на котором была до присоединения Китая к Всемирной торговой организации. Вдобавок к этому, инфляция, вероятно, будет более высокой и более нестабильной.

По словам Георгиевой, страны должны снизить торговые барьеры, чтобы снизить дефицит и снизить цены после того, как более 30 стран ограничили свою торговлю продовольствием, энергией и другими ключевыми товарами.