В РФ резко увеличился импорт кнопочных телефонов

Поставки кнопочных телефонов в РФ в первом квартале выросли на 43%, при этом импорт смартфонов сократился на 14% – эксперты связывают это с решением крупнейших производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, приостановить поставки.

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.

Так, поставки телефонных телефонов в РФ за первые три месяца этого года выросли на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 3,5 млн устройств.

При этом, импорт смартфонов в РФ сократился на 14% – 6,8 млн штук.

Всего в РФ в первом квартале завезли столько же телефонов и смартфонов, что и за аналогичный период прошлого года – 10,3 млн устройств.

Объем этого рынка из-за роста цен вырос на 10% и достиг 197 млрд рублей.

Отмечается, что количество ввозимых в Россию кнопочных телефонов в первом квартале оказалось на уровне аналогичного периода 2017 года, но ниже, чем в 2019 году (4,2 млн устройств).

В первые три месяца 2022 года более половины импорта кнопочных телефонов пришлось на российские бренды Inoi, F+ и BQ (1,9 млн штук).

Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков объяснил популярность кнопочных телефонов не только их низкой ценой, "длинной" батареей и отсутствием выхода в интернет, но и непотребительными факторами, такими как турбулентность логистики и лояльность к бренду, "который, как оказалось, может просто покинуть свой рынок".

Так, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки смартфонов в Россию.

Экономическая правда