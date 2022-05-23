Доля проданных в РФ авиабилетов за границу "в один конец" достигла 70%
В РФ резко возросло количество менеджеров, выезжающих из страны без обратного билета: в марте доля билетов "в один конец" достигла 70%, а в апреле – 45%. Среди самых популярных направлений – Казахстан, Турция и Израиль.
Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании "Аэроклуб", работающей на рынке бизнес-тревел-услуг.
Так, доля билетов "в один конец" в марте достигла 70%, а в апреле составила 45%.
В 2019 году на такие билеты приходилось около трети заказов, говорят в компании. Выводы компании основаны на анализе более 1 млн покупок авиабилетов и бронирований отелей за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов.
По словам управляющего директора "Аэроклуба" Юлии Липатовой, рост спроса на билеты "в один конец" – это косвенное подтверждение релокации сотрудников российских компаний.
При этом интерес они проявляли к странам, традиционно не входящим в топу преимуществ представителей бизнеса, заявила она. Среди популярнейших направлений, куда оформляли заказы без билетов - Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.
При этом, в апреле спрос на размещение в Израиле превысил показатели докообразного 2019 года на 73%.
Большинство бронирований пришлось на представителей IT- и телеком-сегмента, а также на компании, оказывающие финансовые и консалтинговые услуги. В основном менеджеры выбирают "безвизовые страны, с которыми открыто авиасообщение", отметила управляющий директор "Аэроклуба".
Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что после начала вторжения РФ в Украину Россию покинули многие IT-специалисты.
"Проблема оттока кадров существует. Она была достаточно массовая в конце февраля - начале марта, когда табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они преимущественно в ближайшее зарубежье", - отметила она. Глава РАЭК Сергей Плуготаренко тогда сообщил, что из страны уехало от 50 000 до 70 000 айтишников, а в апреле поедут еще 100 000 человек.
Экономическая правда
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