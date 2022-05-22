Порошенко предлагает 4 варианта разблокировки экспорта украинского продовольствия

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности", Петр Порошенко предложил четыре варианта для деблокады экспорта украинского зерна и продовольственных товаров на мировые рынки.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Вариант первый – позиция ООН о встречном блокировании торгового флота россии, если не будет разблокирована Украина. Второй – безопасность торгового флота должна быть гарантирована конвоями НАТО с ответными ударами.

Третий – поставки противовоздушных, противокорабельных вооружений для украинских Вооруженных сил, и они сами разблокируют. И четвертый – сухие порты на западной границе", - заявил Порошенко.

По его словам, эти варианты могут быть объединены.

Порошенко добавил, что возобновление поставок на мировые рынки украинского зерна, экспорта пищевых продуктов является вопросом национальной безопасности.

"Ибо это один из главных источников поступлений валюты в украинский бюджет, в том числе и для финансирования армии. И это один из источников пищевой продукции для мира. Экспорт более 22 миллионов тонн украинского зерна принесет миллиарды долларов валютных поступлений", - сказал он.

По словам пятого президента, пятая часть населения мира оказалась перед угрозой голода, это Африка, Азия и Латинская Америка.

"Путин настолько сошел с ума в войне против Украины, которую он точно не сможет выиграть, что угрожает всем ядерной войной, химической, бактериологической, а сейчас хочет поставить на колени мир перед угрозой голода. Москва имеет огромный опыт организации голодоморов. Но если до сих пор это делалось в Украине, сегодня это может распространиться на весь мир", - резюмировал Порошенко.

Экономическая правда