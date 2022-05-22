В Украине запретили обращение лекарств, производимых в РФ и Беларуси

Верховная Рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах" об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь.

За законпроект №7313 в целом проголосовали 299 нардепов.

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта – ограничение обращения в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории РФ или РБ, уменьшение финансовой поддержки военной машины этих стран, стимулирование отказа от поставок товаров из этих стран во всем мире.

Так, в госрегистрации лекарственного средства может быть отказано в случае если установлено, что один или несколько этапов производства осуществлялось предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси.

Отменять госрегистрацию лекарства также будет разрешено, если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями.

Законопроектом также предоставляется право Кабмину на период действия военного положения в Украине временно остановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме.

Напомним:

Ранее в Украине запретили продажу и применение 39 медицинских препаратов, производимых в Беларуси.

Экономическая правда