Аграрный рынок, налоги: Рада приняла ряд законов о денонсации соглашений с СНГ

Верховная Рада 22 мая приняла 4 проекта законов о денонсации соглашений с СНГ: речь идет, в частности, о соглашениях об общем аграрном рынке и об избежании двойного налогообложения.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Так, ВРУ 287 голосами поддержала проект закона о выходе из Соглашения из СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Также приняли проект закона о выходе Украины из Соглашения о совместном аграрном рынке государств-участников СНГ (287 голосов).

Кроме этого, нардепы приняли законопроект о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне (274 голосами).

А также - о денонсации Соглашения между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов (292 голосами).

Экономическая правда