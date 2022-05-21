Маркарова рассказала на что пойдут 40 миллиардов долларов от США

Посол Украина в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели пойдут 40 миллиардов долларов помощи, которую недавно своей подписью одобрил Джо Байден.

Об этом она сообщила в Facebook.

Так, 23,75 млрд предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности. В частности:

6 млрд долл – на инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения и разведывательной поддержки.

4 млрд – на программу иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

8,7 млрд – на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленных Украине.

3,9 млрд долл – Европейскому командованию операций по поддержке миссий, разведывательной поддержке, дополнительному вооружению и оборудованию.

550 млн долл – для приобретения боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработку стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

600 млн долл – для уменьшения существующих ограничений промышленной базы с целью ускорения производства ракет и расширения возможностей по добыче критически важных минералов.

Также 9 млрд долл пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, в том числе 8 млрд для предоставления прямой бюджетной поддержки.

И 6,58 млрд на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности и помощи людям, пострадавшим от российской агрессии.

Напоминаем:

Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов.