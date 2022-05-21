Итоги недели: девальвация гривни, Правительство отпускает цены на бензин, рублевые счета европейских компаний
Суббота, 21 мая 2022, 20:00
В нашем видео-дайджесте о главных новостях недели мы рассказываем о том, что происходит с гривной и как НБУ на это реагирует, почему Правительство наконец-то решило не регулировать цены на бензин и как европейские компании идут на шантаж кремля и открывают рублевые счета.
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