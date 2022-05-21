Итоги недели: девальвация гривни, Правительство отпускает цены на бензин, рублевые счета европейских компаний

В нашем видео-дайджесте о главных новостях недели мы рассказываем о том, что происходит с гривной и как НБУ на это реагирует, почему Правительство наконец-то решило не регулировать цены на бензин и как европейские компании идут на шантаж кремля и открывают рублевые счета.