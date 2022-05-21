Катар хочет диверсифицировать продажу своего газа, это может ограничить закупки Германии

Катар стремится к диверсификации круга потребителей своего природного газа, что потенциально может ограничить закупочные амбиции Германии, чтобы снизить зависимость от российской энергии.

Об этом пишет reuters.

"Я не хочу продавать весь наш газ Германии. Если Германия решит прекратить использование газа, мы попадем в ловушку", - отметил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби.

Он добавил, что переговоры с Германией были очень конструктивными.

Напоминаем:

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани заявил на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, что Катар планирует начать поставки сжиженного природного газа в Германию в 2024 году.