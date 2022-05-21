Зеленский рассказал, сколько зерна заблокировано РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за заблокированных Россией портов, не могут экспортировать 22 миллиона тонн зерна.
Его слова передает Укринформ.
Зеленский добавил, что есть возможность решения проблемы военным путем, и он обращается к международным партнерам с просьбой предоставить необходимое оружие.
Напоминаем:
11 мая президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины и блокирование украинских портов может привести к массовым смертям от голода в мире.
До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.
Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.
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