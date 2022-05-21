Зеленский рассказал, сколько зерна заблокировано РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за заблокированных Россией портов, не могут экспортировать 22 миллиона тонн зерна.

Его слова передает Укринформ.

Зеленский добавил, что есть возможность решения проблемы военным путем, и он обращается к международным партнерам с просьбой предоставить необходимое оружие.

Напоминаем:

11 мая президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины и блокирование украинских портов может привести к массовым смертям от голода в мире.

До 24 февраля поставки пшеницы из России и Украины составили почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире - экспортером пшеницы.

Всемирная продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины пшеницы в Украине.