Португалия предоставит Украине до 250 миллионов евро финансовой поддержки. Первый транш в размере до 100 миллионов должен поступить уже в этом году.

Соответствующий меморандум подписали премьер-министр Денис Шмигаль с португальским коллегой Антониу Коштой.

"Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы", - заявил Шмигаль.

Отмечается, что также обсуждалось вовлечение Португалии в послевоенное восстановление Украины и усиление санкционного давления на Россию.