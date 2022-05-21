Португалия предоставит Украине до 250 миллионов евро
Суббота, 21 мая 2022, 16:46 -
Португалия предоставит Украине до 250 миллионов евро финансовой поддержки. Первый транш в размере до 100 миллионов должен поступить уже в этом году.
Соответствующий меморандум подписали премьер-министр Денис Шмигаль с португальским коллегой Антониу Коштой.
"Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы", - заявил Шмигаль.
Отмечается, что также обсуждалось вовлечение Португалии в послевоенное восстановление Украины и усиление санкционного давления на Россию.
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