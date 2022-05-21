Сбербанку сказали не выплачивать дивиденды

Правительство РФ дало распоряжение не предусматривать выплату дивидендов Сбербанка за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов.

Об этом передает Интерфакс.

Объясняется такое решение необходимостью устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

Напоминаем:

Ранее аналогичное распоряжение получил банк ВТБ.

Против Сбербанка были введены санкции со стороны США и ряда других стран. Они предусматривают "заморозку" активов, а также запрет гражданам проводить какие-либо операции с банком.