Сбербанку сказали не выплачивать дивиденды
Суббота, 21 мая 2022, 15:50 -
Правительство РФ дало распоряжение не предусматривать выплату дивидендов Сбербанка за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов.
Об этом передает Интерфакс.
Объясняется такое решение необходимостью устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.
Напоминаем:
Ранее аналогичное распоряжение получил банк ВТБ.
Против Сбербанка были введены санкции со стороны США и ряда других стран. Они предусматривают "заморозку" активов, а также запрет гражданам проводить какие-либо операции с банком.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"