Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия
Суббота, 21 мая 2022, 15:16 -
Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, помимо экспортного коридора, этим маршруты помогут в спасении Африки и других регионов от голода.
Напоминаем:
11 мая президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины и блокирование украинских портов может привести к массовым смертям от голода в мире.
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