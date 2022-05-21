Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия

Вместе с партнерами Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, помимо экспортного коридора, этим маршруты помогут в спасении Африки и других регионов от голода.

Напоминаем:

11 мая президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия против Украины и блокирование украинских портов может привести к массовым смертям от голода в мире.