Правительство создало делегацию для переговоров с ЕС о либерализации грузовых перевозок

Правительство Украины на заседании в пятницу утвердило состав делегации, чтобы начать переговоры с Европейским Союзом по заключению соглашения о грузовых автомобильных перевозках между Украиной и ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это означает максимально возможную либерализацию в этом вопросе и в вопросе доступа к европейским портам", - сказал он. Премьер отметил, что, по оперативным данным Гостаможслужбы, общая стоимость товаров, которые в апреле были экспортированы из Украины, составила $2,7 млрд, что вдвое ниже апреля 2021 года.

"Ежедневно правительственная команда работает над расширением пропускной способности нашей западной границы. Мы строим новую логистическую систему. Открываем новые пункты пропуска, "зеленые коридоры". Максимально упростили прохождение таможни, чтобы бизнес мог свободно и быстро экспортировать продукцию", – отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Ранее в Минтрансе звучали заявления о том, что Евросоюз может полностью либерализовать грузовой транзит из Украины.