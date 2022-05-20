На 2% налогообложения перешло более 215 тысяч предпринимателей и предприятий

На новую налоговую систему со ставкой в ​​2% дохода перешло более 44 тысяч юридических лиц и 173 тысяч физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, уменьшение налоговой нагрузки вместе с дерегуляцией, кредитами под 0% и помощью с логистикой позволило значительной части бизнеса вернуться к работе. Он отметил, что с 24 февраля около 6 тысяч бизнесов воспользовались программой кредитования под 0%, а общая сумма выделенных средств составила 20,5 млрд.

А за последние месяцы открыто более 20 тысяч новых ФЛП, что фактически соответствует показателям 2021 года.

Напоминаем:

15 марта Верховная Рада приняла закон, разрешающий компаниям и физлицам-предпринимателям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог 2% вместо 5%.