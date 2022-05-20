Посев яровых зерновых и зернобобовых завершен на 75%

Показатели посева яровых зерновых и зернобобовых уже равны 75% от показателей прошлого года.

Об этом говорится на Правительственном портале.

По состоянию на 19.05.2022 года прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,4 тыс га, что на 2 757,9 тыс га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс га).

По оперативным данным сев яровых культур проводят 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

Напоминаем:

Посевная кампания в Украине сейчас происходит на 20-30% медленнее из-за логистических сложностей, комендантского часа и погоды.

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