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Ирландия работает над конфискацией российских активов для их передачи Украине – спикер парламента

Пятница, 20 мая 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Спикер Нижней палаты Шон О’Фарил заявил, что Ирландия работает над конфискацией российских активов для дальнейшей передачи их в пользу Украины.

Об этом он сказал во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Стороны обсудили глобальные вызовы, вызванные полномасштабным вторжением россии в Украину, в том числе попытки врага создать продовольственный и миграционный кризис", - сообщают в Кабмине.

Шмыгаль также затронул вопрос разминирования территорий Украины и призвал по возможности оказать любую поддержку в этом направлении.

"Отголоски этой войны мы будем слышать еще долго. Но мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить человеческие жизни", - подчеркнул глава правительства.

Спикер Верхней палаты Парламента Ирландии Марк Дейли заверил, что Ирландия в дальнейшем будет продолжать быть адвокатом поддержки заявки Украины на членство в ЕС и не сомневается в положительном решении.

В свою очередь спикер Нижней палаты Шон О'Фарил отметил, что Ирландия в дальнейшем будет поддерживать украинцев.

Экономическая правда

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Ирландия Россия Украина Шмыгаль
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