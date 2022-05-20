Инфляция в Японии в апреле впервые за 7 лет превысила целевой показатель Центробанка

Рост потребительских цен на отметке 2,1% в годовом сравнении зафиксировало правительство Японии в апреле – инфляция подскочила выше целевого показателя Банка Японии в 2% впервые с 2015 года.

Об этом пишет Kyodo News.

Отмечается, что на это повлияли более высокие цены на сырье и слабая иена.

"Война в Украине повысила цены на энергоносители, включая сырую нефть, а также сырье, добавив инфляционное давление на бедную ресурсами Японию. Хотя экономисты говорят, что инфляция, вероятно, продлится месяцами, Банк Японии, как ожидается, сочтет рост временным и не станет менять текущую кредитно-денежную политику", - пишет издание.

Последний рост индекса потребительских цен превысил целевую отметку в марте 2015 года, когда правительство повысило налог на потребление с 5% до 8%. А до этого такое явление наблюдалось в 2008 году на фоне мирового экономического кризиса.

Экономическая правда