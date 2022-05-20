Все разделы
Укр / Рус

Получить статус безработного теперь можно в "Дії": инструкция

Пятница, 20 мая 2022, 12:58 - Алексей Павлыш

В приложении и портале Дія теперь можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Как воспользоваться услугой:

  1. в приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале - услугу по получению статуса безработного
  2. далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения,
  3. после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус,
  4. при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении,
  5. внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

"Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении", – пояснили в министерстве.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Дія Минцифра деньги безработица
Материалы по теме
Минцифра открыла первый центр Дія.Бізнес за рубежом – в Варшаве 17 мая 2022, 17:16
Минцифры запускает гранты для помощи бизнесу на портале "Дія": требования 13 мая 2022, 15:27
Минцифра откроет центр для вынужденных переселенцев Дія.Бізнес в Варшаве 12 мая 2022, 11:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте