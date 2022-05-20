Получить статус безработного теперь можно в "Дії": инструкция
В приложении и портале Дія теперь можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.
Как воспользоваться услугой:
- в приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале - услугу по получению статуса безработного
- далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения,
- после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус,
- при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении,
- внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.
"Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении", – пояснили в министерстве.
Экономическая правда
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