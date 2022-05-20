В Германии рост промышленных цен достиг рекорда с 1949 года

В апреле цены производителей промышленных товаров в Германии выросли на 33,5% в годовом исчислении – в последний раз такие темпы фиксировались в 1949 году.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на федеральное агентство статистики.

В марте рост цен составил 30,9% в годовом исчислении. Такая динамика сигнализирует растущее давление на потребительские цены, ведь Берлин постепенно пытается отказываться от российских энергоносителей, что будет удорожать энергетику в стране. В апреле цены производителей энергии в Германии выросли на 87% в годовом исчислении.

Такой рост обусловлен не только высокими ценами на энергоносители и сырьевые товары, а также логистическими проблемами из-за развязанной Россией войны против Украины. Кроме того, свое влияние оказали новые локдауны в Китае в связи с заболеваемостью COVID-19.

Отмечается, что даже без учета энергоносителей цены производителей в Германии выросли более чем на 16%. Цены на металл прибавили 43%, цены на сырое растительное масло подорожали на 70%. Цены на удобрения и азотные соединения выросли более чем вдвое.

Ральф Солвин, экономист Commerzbank, отметил, что это создает дополнительное давление на Европейский центральный банк, чтобы быстро нормализовать свою монетарную политику: прекратить антикризисную покупку активов и повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией.