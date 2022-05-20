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TikTok планирует выйти на игровой рынок: тестирует игры для пользователей во Вьетнаме

Пятница, 20 мая 2022, 11:25 - Алексей Павлыш

TikTok тестирует игры в приложении для пользователей во Вьетнаме - это часть планов по выходу на рынок игр.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 4 источника, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что использование игр на платформе повысит доход TikTok от рекламы, а также количество времени, которое пользователи проводят в приложении – одном из самых популярных в мире с более чем 1 миллиардом активных пользователей ежемесячно.

"Вьетнам с технически подкованным населением в возрасте до 35 лет является привлекательным рынком для соцсетей – TikTok, Meta, YouTube и Google.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, также планирует шире развернуть игры в Юго-Восточной Азии", – пишет Reuters.

Два источника рассказали, что этот шаг может состояться уже в третьем квартале.

Представитель TikTok сказал, что компания протестировала введение игр на базе HTML5 в сотрудничестве с сторонними разработчиками игр и студиями, такими как Zynga Inc.

В то же время в компании отказались комментировать свои планы по Вьетнаму или более широкие игровые амбиции.

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