Швейцарская страховая компания Zurich продает бизнес в РФ местной команде и уходит с рынка

Одна из крупнейших страховых компаний мира, швейцарская Zurich Insurance Group (Zurich), продает российский бизнес местной команде и выйдет с российского рынка.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Отмечается, что российский бизнес будет продан 11 членам команды российского подразделения.

"При новых владельцах бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, тогда как Zurich больше не будет осуществлять бизнес-операции в России.

Соглашение позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка", – говорят в компании.

Продажу российского подразделения должны согласовать соответствующие регуляторы.

Основным направлением деятельности Zurich Россия является поддержка деятельности международных клиентов Zurich в России.

Напомним:

В 2021 году Zurich Insurance Group AG отказалась от участия в проекте "Северный поток-2", чтобы не попасть под новые санкции США.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance временно отказалась от логотипа Z в соцсетях, поскольку она напоминает маркировку техники российских оккупационных войск в Украине.

Экономическая правда