Среди банков нет активного спроса на рефинанс

В Нацбанке заявляют, что спрос на инструмент рефинансирования сейчас незначителен.

Об этом написал в своей колонке для НВ глава НБУ Кирилл Шевченко

По его словам, банки наоборот досрочно возвращают кредиты. Так, объем предоставленных бланковых кредитов рефинансирования на 2 мая снизился до 8 млрд с пиковых 32,3 млрд в первую неделю войны.

"Однако в случае реальной необходимости банки будут иметь подушку безопасности в виде разных инструментов рефинансирования.

В будущем мы планируем отказаться от бланкового рефинансирования, когда риски потери ликвидности окончательно минимизируются", - отметил он.

Напоминаем:

Национальный банк Украины прекратил проведение тендеров по размещению депозитных сертификатов сроком 14 дней для поддержания ликвидности банковской системы.