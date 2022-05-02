НБУ: ликвидность банков с начала войны выросла на 72 миллиарда
Понедельник, 2 мая 2022, 22:08 -
Остаток средств на корсчетах банков и вложения в депозитные сертификаты НБУ с начала войны вырос на 72 миллиардов до более 230 миллиарда.
Об этом написал в своей колонке для НВ глава Нацбанка Кирилл Шевченко
Он также добавил, что 76% отделений системно важных банков сейчас работают, в том числе в регионах, где ведутся активные боевые действия. "И мы видим, что их количество растет", - резюмировал он.
Напоминаем:
Банковская система завершила 2021 год с очередным историческим рекордом доходности в 77,5 миллиардов.
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