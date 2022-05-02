НБУ: ликвидность банков с начала войны выросла на 72 миллиарда

Остаток средств на корсчетах банков и вложения в депозитные сертификаты НБУ с начала войны вырос на 72 миллиардов до более 230 миллиарда.

Об этом написал в своей колонке для НВ глава Нацбанка Кирилл Шевченко

Он также добавил, что 76% отделений системно важных банков сейчас работают, в том числе в регионах, где ведутся активные боевые действия. "И мы видим, что их количество растет", - резюмировал он.

Напоминаем:

Банковская система завершила 2021 год с очередным историческим рекордом доходности в 77,5 миллиардов.