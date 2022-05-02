Дания поможет с восстановлением Николаева

Премьер-министр Денис Шмиыаль заявил, что Дания приняла решение поучаствовать в восстановлении города Николаев.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

"Благодарен Дании за решение принять участие в восстановлении города Николаев вместе с другими международными партнерами.

Уверен, это станет основой для привлечения крупного и среднего датского бизнеса в реализацию инфраструктурных проектов в Украине", — сказал Шмыгаль.

Он также обсудил Министром иностранных дел Еппе Кофодом вопросы диверсификации источников поставок газа, а также поставки из Дании нефтепродуктов и сырья, необходимые для аграриев.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Дания хочет инвестировать в долговременное восстановление Украины после войны.





