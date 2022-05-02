Дания поможет с восстановлением Николаева
Премьер-министр Денис Шмиыаль заявил, что Дания приняла решение поучаствовать в восстановлении города Николаев.
Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
"Благодарен Дании за решение принять участие в восстановлении города Николаев вместе с другими международными партнерами.
Уверен, это станет основой для привлечения крупного и среднего датского бизнеса в реализацию инфраструктурных проектов в Украине", — сказал Шмыгаль.
Он также обсудил Министром иностранных дел Еппе Кофодом вопросы диверсификации источников поставок газа, а также поставки из Дании нефтепродуктов и сырья, необходимые для аграриев.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Дания хочет инвестировать в долговременное восстановление Украины после войны.
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