Фридман говорит, что не имеет отношения к арестованным в Альфа-банке Украине средствам

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Российский олигарх Михаил Фридман отрицает обвинения правоохранителей о выводе из-за украинского Альфа-банка средств, на которые ранее был наложен арест.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я не имею никакого отношения к этой транзакции и узнал о ней из прессы", – отметил он. "Я в полной мере осознаю серьезность санкций и мне никогда не пришло бы в голову участвовать в авантюрах по выводу средств".

По информации участников банковского рынка, сообщает агентство, на счетах в банке, на которые был наложен арест, аккумулировались средства для дальнейшей выплаты по долговым обязательствам перед украинскими инвесторами – держателями бумаг.

Пресс-служба Альфа-банка Украина в комментарии ЭП подтвердила, что по решению суда в рамках расследования Бюро экономической безопасности "средства на счетах компаний, о которых идет речь, временно заблокированы".

Ранее сообщалось, что БЭБ разоблачил попытку "одного из российских олигархов" легализовать и вывести из Украины 1,1 млрд грн через "подконтрольные кипрские компании и принадлежащий им банк". По данным ЭП, речь шла о Михаиле Фридмане и оффшорных компаниях, через которые он и его партнеры владеют Альфа-банком Украина – ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited.

В БЭБ заявили, что виновники начали воплощать схему заранее, чтобы избежать возможных негативных последствий в виде наложения санкций или национализации.

Альфа-Банк Украина подчеркнул, что работает в законодательном поле Украины и выясняет обстоятельства этой ситуации.

Напоминаем:

Суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на активы кипрских компаний российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров стоимостью 470 млн. грн на счетах в Альфа-банке.