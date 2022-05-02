В апреле госбюджет получил более 75 миллиардов

В апреле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 76,2 миллиарда.

Об этом сообщил Минфин.

Больше всего средств принесли следующие налоги и сборы:

налог на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров – 15,6 млрд;

налог на доходы физических лиц и военный сбор – 9,7 млрд;

налог на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров – 7,9 млрд;

За январь-апрель 2022 года расходы госбюджета составили 558,1 млрд, в том числе общего фонда государственного бюджета – 523,3 млрд или 77,7% от плана.

За первые 4 месяца 2022 года госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 146,6 млрд, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 157,2 млрд при запланированном дефиците на январь-апрель 317,1 млрд.