1% от уставного капитала: НБУ будет штрафовать банки за нарушение ограничений военного времени
Нацбанк обновил положения о применении мер влияния - штрафовать банки, которые будут нарушать новые требования функционирования банковской системы во время военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Штрафные санкции будут составлять 1% уставного капитала банка.
"Отныне такой штраф может быть применен за нарушение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода", – пояснили в НБУ.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 29 апреля 2022 года №86 "О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия", которое вступает в силу со 2 мая 2022 года.
Экономическая правда
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