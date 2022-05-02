В "Энергоатоме" назвали страны, которые могут покупать украинскую электроэнергию

"Энергоатом" имеет возможности для экспорта электроэнергии и может в будущем увеличивать его объем.

Об этом заявил глава госкомпании Энергоатом Петр Котин в интервью Forbes.

"Технические возможности позволяют нам экспортировать до 700 МВт. Мы хотим добавить новые линии, чтобы можно было экспортировать не менее 2000 МВт", – сказал Котин.

По его словам, себестоимость атомной энергетики ниже других видов электроэнергии в Украине, поэтому "Энергоатом" находится в благоприятных условиях для экспорта.

Котин считает, что покупка электроэнергии у Украины будет интересна странам Центральной и Восточной Европы.

"К примеру, покупая электроэнергию у нас, Литва сможет отказаться от ее импорта из России", – сказал он.

Котин также заверил, что у Украины есть запас ядерного топлива для АЭС на два года. В течение этого времени у страны не будет нехватки этого топлива, даже в условиях отсутствия пополнения запасов.