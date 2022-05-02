Интернетом Starlink в Украине ежедневно активно пользуются около 150 тысяч пользователей

Спутниковый интернет Starlink ежедневно в Украине имеет около 150 тыс активных пользователей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров со ссылкой на данные компании Apptopia.

По словам министра, сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, сельских советов, пожарных частей.

"После освобождения городков Киевщины и Черниговщины операторы начали восстанавливать связь с помощью Starlink.

Есть села, где обстрелы перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ в интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, и такого еще не было в мире", – написал Федоров.

Напомним:

Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX зарегистрировано в Украине.

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.

Экономическая правда