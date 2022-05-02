Кабмин выделил 2 миллиарда на завершение выплат "єПідтримки"

Кабинет министров выделил Министерству экономики 1,882 миллиарда гривень для выплат по программе єПідтримка.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Ранее на программу было выделено 21,45 млрд гривен. Таким образом, общая сумма достигла 23,332 млрд гривен.

Срок подачи заявок на получение 6,5 тысячи гривень по программе єПідтримка закончился 31 марта.

Программа доступна для ФОП всех групп и наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы. Получить выплаты могли резиденты тех областей, где велись или ведутся боевые действия.

Экономическая правда