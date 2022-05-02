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Польша готова помочь Германии "дерусифицировать" импорт нефти

Понедельник, 2 мая 2022, 17:47
 
getty images

Польша, благодаря мощностям нефтеперерабатывающего завода в Гданьске, готова помочь Германии отказаться от российской нефти.

Об этом заявила в понедельник министерша климата Польши Анна Москва, сообщает Reuters.

Она добавила, что надеется на вступление в силу нефтяного эмбарго Европейского Союза против РФ до конца года.

"Как Польша, мы готовы поддержать амбиции Германии по поводу дерусификации нашим нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске", – сказала министр Анна Москва. "Я надеюсь, что это будет последний голос, который… будет блокировать эти санкции по нефти".

Ранее Москва заявляла, что основными странами-членами ЕС, которые блокируют более жесткие газовые санкции против России, являются Австрия, Германия и Венгрия, и что блок должен наказывать страны, использующие рубли для оплаты российского газа.

Она также сказала, что Польша хочет, что Европейский Союз установил четкую дату прекращения, когда страны-члены должны будут прекратить импорт российской нефти.

"Мы хотим, чтобы этот пакет (санкций) включал очень конкретную и четкую дату и требование для всех стран... что это должен быть полный пакет без пробелов".

Напоминаем:

Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против РФ, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предложенное нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года.

Германия не будет ветировать решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России.

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нефть Германия РФ
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