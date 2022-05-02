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Чешский Брно подарит Харькову трамваи и троллейбусы

Понедельник, 2 мая 2022, 16:22 - Cергей Мельник
 
Markéta Vaňková

Чешский город Брно передаст своему городу-побратиму Харькову 2 трамвая Tatra T3 и 6 троллейбусов Škoda 14Tr.

Об этом сообщает All Trans.

"Эта техника не новая, но в неплохом техническом состоянии и знакома харьковским транспортникам, и поможет с восстановлением работы системы общественного транспорта после уничтожения города Россией", – говорится в сообщении.

Также о подобных планах помощи украинским городам уже заявляли чешские Прага и Острава, польская Варшава.

Экономическая правда

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транспорт Харков Чехия
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