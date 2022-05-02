Украина получила полмиллиарда евро от США, Норвегии и Австрии

Украина получила 495 млн евро не требующих возврата грантовых средств из целевого фонда Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Ведомство уточнило, что средства были предоставлены в рамках первых изменений в Соглашение о гранте Целевого фонда доноров. В соответствии с этим в Государственный бюджет поступили средства от США (около 463 млн. евро), Норвегии (около 20,5 млн. евро) и Австрии (около 10 млн. евро).

Вырученные деньги Украина направит на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

Кроме того, добавили в Минфине, в настоящее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере 500 млн дол.

Напоминаем:

Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который внесли Дания, Исландия, Латвия, Литва, Британия, Норвегия, Австрия и США.