Украина получила полмиллиарда евро от США, Норвегии и Австрии
Украина получила 495 млн евро не требующих возврата грантовых средств из целевого фонда Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Ведомство уточнило, что средства были предоставлены в рамках первых изменений в Соглашение о гранте Целевого фонда доноров. В соответствии с этим в Государственный бюджет поступили средства от США (около 463 млн. евро), Норвегии (около 20,5 млн. евро) и Австрии (около 10 млн. евро).
Вырученные деньги Украина направит на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.
Кроме того, добавили в Минфине, в настоящее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере 500 млн дол.
Напоминаем:
Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который внесли Дания, Исландия, Латвия, Литва, Британия, Норвегия, Австрия и США.
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