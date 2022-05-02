Россияне не смогли завести в Чечне похищенную из Мелитополя сельхозтехнику – ее заблокировали дистанционно
Россияне не смогли воспользоваться похищенной в оккупированном Мелитополе Запорожской области сельскохозяйственной техникой – ее заблокировали дистанционно.
Об этом пишет СNN со ссылкой на местного бизнесмена, которого издание не называет из соображений безопасности.
По словам бизнесмена, российские военные в начале марта похитили всю технику из дилерского центра "Агротек", являющегося дистрибьютором производителя сельскохозяйственной техники John Deere.
В общей сложности было похищено 27 единиц техники, награбленное оценивают в 5 млн долларов.
По словам собеседника, среди российских военных есть группировки, конкурирующие между собой за награбленное.
Как пишет CNN, часть техники доставили в соседнее село, а другую часть, согласно данным GPS, отправили по суше в Чечню, что в 700 милях.
В последний раз по данным GPS ее отследили в селе Захан Юрт в Чечне.
"Когда захватчики загнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что даже не могут их завести, потому что комбайны были заблокированы дистанционно", - говорит источник.
CNN пишет, что сейчас сельхозтехника остается вблизи Грозного - похитители ищут специалистов, которые могли бы помочь в том, чтобы привести ее в рабочее состояние.
"Даже если они продадут комбайны на запчасти, то заработают", - говорит источник.
Экономическая правда
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