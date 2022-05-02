Румыния отремонтирует ж/д пути для перевозки грузов из Украины

Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт железнодорожной линии между селом Джурджулешты (Молдова) и портом Галац для перевозки грузов из Украины.

Об этом заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну, передает GMK Center.

"Мы оперативно запустим ж/д линию в порт Галац. 19 мая 2022 года заканчивается срок проведения тендера на ремонт ширококолейной железнодорожной линии между Джурджулешты и портом Галац", – отметил министр.

За счет этого маршрута Украина сможет отгружать и получать грузы через Молдавию и порт Галац.

Таким образом, дунайский порт станет одним из ключевых портов в регионе для перевозки товаров и сырья.

Ремонт этой ж/д линии займет 60 дней с даты подписания контракта. Общая стоимость тендера составит 1,289 млн леев (2 млн грн). Проект будет финансирован бюджетом CFR Infrastructure.

Как сообщалось ранее, Украина изучает возможности для экспорта металлопродукции и зерновых на мировой рынок через порты стран Балтии.

Кроме того, Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем ж/д перевозок украинского экспорта в ЕС и на мировые рынки через Европу.

Так, "Метинвест" начал работу над построением логистики через порты Балтики и Румынии.

В свою очередь "АрселорМиттал Кривой Рог" проводит переговоры с правительством Польши по размещению в портах Балтийского моря мощностей, необходимых для транспортировки металлургической продукции.

При этом, компания Ferrexpo в марте уже нарастила экспорт продукции через порты Дуная и железнодорожными путями до 24 тыс. т в день.