Самолет МАУ будет "подрабатывать" в Латвии

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Латвийская авиакомпания airBaltic возьмет в аренду самолет у крупнейшей украинской авиакомпании МАУ, чтобы поддержать авиаперевозчика в военное время.

Об этом сообщает avianews.com.

Договор с airBaltic предусматривает временную аренду авиалайнера Boeing 737-900ER вместе с украинским персоналом. Это самый большой среднемагистральный авиалайнер из флота МАУ, который может доставить сразу 200 пассажиров.

Украинский самолет airBaltic сможет использовать на маршрутах с повышенным спросом, поскольку он вмещает на 50 пассажиров больше, чем собственные авиалайнеры латвийской авиакомпании.

Согласно условиям договора, временная аренда самолета МАУ начнется 1 мая. Срок ее действия не разглашается. Для работы в Европе МАУ имеет необходимые документы, которые подтверждают безопасность полетов.

Из-за масштабного вторжения России в Украину МАУ не может выполнять собственные рейсы и обеспечить работу экипажей. Воздушное пространство над Украиной и аэропорты страны закрыты для гражданской авиации на неопределенное время с 24 февраля 2022 года.

До начала войны МАУ летала на 12 авиалайнерах. На момент вторжения России пять ее самолетов по данным flightradar24.com находились за границей: один Boeing 737-800, три Boeing 737-900ER, один Embraer 190.