IТ-армия атаковала более 190 ресурсов РФ в неделю – Минцифры
Понедельник, 2 мая 2022, 11:00 -
В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что IТ-армия атаковала более российских 190 онлайн-ресурсов за неделю.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Среди них – системы электронной отчетности, тендерные площадки, "Северсталь".
Так, с 25 апреля по 1 мая было атаковано 190 российских онлайн-ресурсов, а именно:
- Системы подачи электронной отчетности. "На прошлой неделе атаки на ресурсы 1С и другие системы были настолько удачными, что их продолжили и на этом. Кибератака достигла таких масштабов, что в России решили отменить штрафы за то, что россияне не подают отчетность вовремя", - говорят в Минцифре.
- Тендерные площадки. Была парализована работа десятков площадок, что привело к срыву торгов.
- Северсталь. "Из-за массивной атаки российской компании пришлось скрыть свои ресурсы от мира по геоблоку", - добавляют в министерстве.
- Онлайн-сервисы заказа еды. Россиянам из-за кибератак в выходные дни было сложно заказать еду онлайн.
Экономическая правда
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