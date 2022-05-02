IТ-армия атаковала более 190 ресурсов РФ в неделю – Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, что IТ-армия атаковала более российских 190 онлайн-ресурсов за неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Среди них – системы электронной отчетности, тендерные площадки, "Северсталь".

Так, с 25 апреля по 1 мая было атаковано 190 российских онлайн-ресурсов, а именно:

Системы подачи электронной отчетности. "На прошлой неделе атаки на ресурсы 1С и другие системы были настолько удачными, что их продолжили и на этом. Кибератака достигла таких масштабов, что в России решили отменить штрафы за то, что россияне не подают отчетность вовремя", - говорят в Минцифре.

Тендерные площадки. Была парализована работа десятков площадок, что привело к срыву торгов.

Северсталь. "Из-за массивной атаки российской компании пришлось скрыть свои ресурсы от мира по геоблоку", - добавляют в министерстве.

Онлайн-сервисы заказа еды. Россиянам из-за кибератак в выходные дни было сложно заказать еду онлайн.

Экономическая правда