Украина получила очередную часть гранта от Всемирного банка на 504 миллиона евро

В Украину поступила часть грантовых средств в размере 504 млн евро из целевого фонда Всемирного банка на экономическое восстановление.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Эти средства будут направлены на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

Напоминаем:

Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки.