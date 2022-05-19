Растрата на "Воздушном экспрессе" в Борисполь: ВАКС заключил в тюрьму двух виновников

Высший антикоррупционный суд признал двух лиц виновными в растрате 116 млн. грн. государственных средств на строительстве проекта железной дороги в Борисполь "Воздушный экспресс".

Об этом сообщает пресс-служба ВАКСа, Transparency International Ukraine.

Соответствующее решение суд вынес сегодня на заседании 19 мая. Так, суд вынес приговор по делу исполняющего обязанности директора "Воздушного экспресса" Геннадия Дьяченко и директора частного предприятия ООО "Сапфир Финанс" Ивана Радика. Дьяченко получил до 11 лет лишения свободы, а Радик – до 10,5 лет лишения свободы.

Кроме того, оба лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных функций на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Суд признал их виновниками в завладении и растрате 116 млн грн госпредприятия "Нацпроект Воздушный экспресс", полученных по кредитному договору от Эксимбанка Китая для строительства железной дороги между аэропортом Борисполь и Киевом.

За эти средства государство должно было получить построенный Китайской машиностроительной корпорацией инфраструктурный объект. Однако из-за противоправных действий воплощение проекта было прекращено. Реализацию железнодорожного сообщения завершили позже благодаря ПАО "Укрзализныця" уже по другой программе "Бориспольский экспресс" и средства государственного бюджета.

Коллегия судей ВАКСА также удовлетворила гражданские иски прокурора о возмещении госпредприятию убытков более чем на 116 млн гривен. Таким образом, обвиняемые должны возместить ущерб более чем на 35 млн грн и 81 млн грн.

До вступления приговора в законную силу к одному из обвиняемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.