Марченко призвал министров G7 к более активному финансированию Украины

Министр финансов Сергей Марченко на сессии министров финансов и руководителей центробанков стран G7, МВФ и Всемирного Банка призвал партнеров активнее финансировать Украину.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Главной темой встречи стала война РФ против Украины и ее последствия.

"Военная помощь, финансирование и жесткие санкции – необходимые составляющие, которые ускорят нашу победу. Для скорейшей победы, Украина нуждается в более активном финансировании от наших международных партнеров", – заявил Марченко. Он подчеркнул, что приоритетом являются грантовые средства, ведь важно не увеличивать долговую нагрузку.

Потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд долл. ежемесячно. Министр отметил, что в марте с партнерами обсуждались расчеты и планирование, а сегодня речь идет о конкретных действиях и четко определенных шагах.

Марченко в обращении к партнерам подчеркнул, что замороженные активы РФ должны быть направлены для восстановления разрушенной инфраструктуры

"Российская агрессия является глобальной угрозой и приведет к катастрофическим последствиям, если ее не остановить", - резюмировал он.