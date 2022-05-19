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Годовая инфляция в Канаде достигла тридцатилетнего рекорда

Четверг, 19 мая 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Годовая инфляция в Канаде ускорилась до 6,8% - это самый высокий показатель с января 1991 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Статистическое управление Канады.

Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали показателя в 6,7%.

Основным фактором роста цен в апреле были расходы на жилье, в то время как цены на бензин несколько снизились.

Расходы на продукты питания также продолжают быстро расти.

Так, в апреле канадцы платили на 9,7% больше продовольствия в магазинах, чем в апреле 2021-го. Отмечается, что это подорожание было самым большим ростом с сентября 1981 года.

При этом показатель в 6,8%, вероятно, не пиковый, учитывая, что цены на бензин поднялись с апреля. Некоторые экономисты предполагают, что инфляция может превысить 7%.

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инфляция Канада
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