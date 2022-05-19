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Германия выделит около миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины

Четверг, 19 мая 2022, 18:25

Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около миллиарда евро.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в четверг на встрече министров финансов G7 в Петерсберге вблизи Бонна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Речь идет о грантах, которые должны выплачиваться из бюджета на 2022 год, без создания дополнительной задолженности. Средства будут направлены на обеспечение дееспособности разрушенного войной Украинского государства.

По словам Линднера, другие страны G7 тоже хотят принять участие в этом процессе. К примеру, Соединенные Штаты хотят мобилизовать 7,5 миллиарда долларов.

По данным немецкими Минфинами, на три месяца Украина попросила помощи в размере около 5 млрд евро в месяц.

Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.

Как сообщалось, министры финансов стран Группы семи хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 миллиардов евро на встрече в Бонне на этой неделе.

Европейская правда

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Германия война деньги Украина
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