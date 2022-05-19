Федоров обсудил с Meta открытие офиса в Украине и модерацию контента о войне

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом: в частности, обсудили модерацию контента о войне и открытии офиса в Украине.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

"Мы уже сформировали стратегические планы для сотрудничества – открытие офиса в Украине (очень этого ждем!), борьбу на информационном фронте, поддержку платформы UNITED24 и прочее", – написал министр.

"Основной темой встречи стал вопрос изменения подхода Meta к модерации контента в военное время. Сегодняшняя работает не в пользу украинских пользователей и медиа: мы публикуем правду о войне на платформах Meta – нас блокируют из-за нарушений политики платформы, охват значительно падает, также случается много случаев блокировка правдивого контента.

Также мы знаем, что полк Азов внесен в список запрещенных организаций в Meta. Но у него нет ничего общего с неонацизмом. Это произошло из-за действий российской пропаганды.

Поэтому мы хотим совместно с Mеt решить этот вопрос и способствовать свободе слова и достоверному освещению событий в Украине", - добавили в Минцифре.

Также Федоров призвал Meta поддержать фандрейзинговую платформу пожертвований UNITED24 и добавить функционал для донатов.

Экономическая правда