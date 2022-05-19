Польские компании передали Украине 20 вагонов с электрооборудованием

Польские компании передали Украине 20 вагонов электрооборудования, направленных на восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии (Polish Power Transmission and Distribution Association), переданы в 7 областей Украины", - говорится в сообщении.

"Мы очень благодарны нашим польским коллегам за помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военной агрессии россии против Украины. Полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Две первые партии помощи от польских компаний уже были распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях.

Третья партия сейчас ожидает распределения и передачи в регионы, говорят в Минэнерго.

Всего помощь от польских компаний составила более 12,5 тысяч единиц оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.

Экономическая правда